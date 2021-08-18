Нурмагомедов: МОК считает ММА жёстким видом спорта

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможное включение соревнований по смешанным единоборствам (ММА) в программу Олимпийских игр.
Нурмагомедов: МОК считает ММА жёстким видом спорта
  • РИА Новости

«Для Олимпиады это довольно жёсткий вид спорта, думаю, должны быть какие-то ограничения. Включить можно было бы, потому что это интереснее, чем кёрлинг, карате. Огромная аудитория. Есть масса причин, по которым можно включить этот вид спорта. Знаю, что МОК считает ММА жёстким видом спорта, но правила можно немного поменять», — сказал на пресс-конференции Нурмагомедов.

Ранее он прокомментировал отставку Станислава Черчесова и назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

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