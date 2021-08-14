Мучения Кудухова с опытным Джонсом и победа Дацика над Т-34: чем запомнился вечер бокса в Москве

Россиянин Виталий Кудухов в тяжёлом весе с трудом одержал победу над 49-летним Гильермо Джонсом. За восемь раундов уроженцу Северной Осетии так и не удалось нокаутировать бывшего чемпиона мира. Экс-боец ММА Вячеслав Дацик единогласным решением судей оказался сильнее Данияла «Т-34» Эльбаева. А известный блогер Артём Тарасов уступил камерунцу Тайсону Дижону и едва избежал нокаута. Чем запомнился вечер бокса в Москве — в материале RT.

Визит заслуженного ветерана

Поп-бои в последнее время превратились в неотъемлемую часть спортивных единоборств несмотря на негативное отношение к ним со стороны многих болельщиков. Так или иначе, поединки с участием популярных блогеров, актёров или представителей других видов порой вызывают не меньший интерес, чем «серьёзные» противостояния.

Вот и в России промоутеры начали активно организовывать подобные вечера. Один из них состоялся в Москве в пятницу. Состав участников получился довольно представительным. Экс-игрок в американский футбол и обладатель самого большого бицепса России Денис Вильданов встретился с силачом Борисом Хлебниковым, который в юности прославился тем, что передвигал самолёты, автобусы итд. В 90-е его даже называли самым сильным мальчиком страны. Теперь Борис решил попробовать себя в боксе.

В соглавном событии сошлись два бойца ММА. Спортсмен с криминальным прошлым Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан оппонировал Даниялу «Т-34» Эльбаеву. А известный блогер Артём Тарасов бросил вызов Тайсону Дижону, который дважды в 2021-м умудрился уступить как раз Дацику.

Наконец, главный бой не имел никакого отношения к поп-боксу. 31-летний Виталий Кудухов в тяжёлой весовой категории противостоял 49-летнему экс-чемпиону мира Гильермо Джонсу. В частности, в активе гостя значилась сенсационная победа над Денисом Лебедевым в 2013-м.

Для уроженца Северной Осетии, чья карьера в профессионалах началась только в прошлом году, это была отличная возможность побить заслуженного ветерана и продлить победную серию до пяти поединков.

Очередное поражение Тарасова

Первая схватка была интересна серьёзной разницей соперников в габаритах. Массивный Вильданов в преддверии выхода на ринг показал на весах 185 кг, тогда как Хлебников — 103.

У Бориса, дебютировавшего в боксе, не оставалось другого выбора, кроме как на убегать от тяжёлого оппонента. Тем более продержаться нужно было всегда три раунда по две минуты. В целом силачу это удалось. Вильданов несколько раз зажал оппонента в углу ринга, но тот под градом ударов избегал нокаута.

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Определить победителя было сложно, поскольку Хлебников чисто визуально чаще попадал, но попытки Большого папы смотрелись куда опаснее. В результате судьи насчитали ничью.

С не меньшим интересом болельщики ждали другого выставочного боя между Дижоном и Тарасовым. Явным фаворитом считался камерунец, который является чемпионом своей страны по боксу, тогда как профильный вид россиянина — самбо. К тому же африканец оказался просто тяжелее.

В результате прогнозы оправдались. Большую часть схватки Артём действовал несколько хаотично, пытаясь доставать соперника размашистыми ударами. Тайсон же до поры вёл себя спокойно, выжидая момент.

В заключительном раунде блогер уже откровенно выживал в ринге и частенько шёл в клинч. А после попадания по корпусу едва не упал на настил. Однако Тарасову всё-таки удалось дождаться финального гонга на ногах. Тем не менее шансов на победу он не имел — рефери отдали её Дижону. Впрочем, Артёма, показалось, это не сильно расстроило, хотя он потерпел второе поражение подряд в боксе. В феврале он также единогласным решением судей уступил стронгмэну Эдуарду Кокляеву.

Зато поединок Дацика и Эльбаева получился куда более бескомпромиссным. В отличие от коллег они не отсиживались в обороне, а сразу пошли в жесточайший обмен. Учитывая высокий вес боксёров, это смотрелось очень опасно. Сначала активнее смотрелся Вячеслав, затем — Даниял. Остановить его напор удалось с помощью запрещённого удара в пах.

Во втором раунде Т-34 уже оказался куда менее инициативен. Учитывая, что он весит на 12 кг больше (135 против 123), и силы у него закончились раньше. Вдобавок 41-летний Рыжий Тарзан просто брал опытом.

В последней трёхминутке тяжело пришлось обоим. Тем не менее Дацик попадал чаще и имел больше возможностей отправить соперника в нокаут. Тот выстоял, хотя в концовке буквально висел на канатах. Арбитры тоже без сомнений взяли сторону Вячеслава. Таким образом, он одержал третью победу в боксе.

Получив кубок, спортсмен поспешил удалиться по весьма уважительной причине.

«Было весело. Хорошо, что жена не родила в прямом эфире. Ждём ребенка, так что можете нас поздравить», — цитирует Дацика телеканал «РЕН ТВ».

Пятая подряд победа Кудухова

Наконец, последними на ринг вышли Кудухов и Джонс. Учитывая разницу в возрасте между оппонентами в 18 лет, многие ожидали, что Виталий быстро справится с экс-чемпионом мира, несмотря на его опыт и богатый послужной список.

На деле россиянину пришлось потрудиться, а нокаутировать визави за восемь раундов ему так и не удалось. С первых отрезков хозяин активно пошёл вперёд при поддержке зала, преимущественно работая левым джебом на короткой дистанции. Куда более высокий панамец неожиданно ловко наносил удары по «этажам», сбивая соперника с темпа.

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Однако, как и предполагалось, сил 49-летнему спортсмену хватило ненадолго. Достаточно быстро он начал действовать вторым номером. Джонс не позволял фавориту работать сериями, и мастерски вязал ему руки, нанося удары по туловищу. Порой у Кудухова всё-таки проходили опасные двойки, и в эти моменты гостю приходилось тяжело.

Поединок так и продолжался в невысоком темпе, хотя Виталий явно выигрывал его по оценкам судей. Но о досрочном завершении думать не приходилось. В целом Джонс на опыте спокойно принимал на себя опасные выстрелы или в последний момент успевал убрать подбородок. В шестом раунде Виталий, казалось, потряс его боковым, но не вовремя прозвучал гонг.

А в предпоследнем Гильермо уже сам из последних сил пошёл вперёд и отметился рядом хороших попаданий, в том числе по корпусу. Но было очевидно, что поединок ему не вытащить. В заключительной трёхминутке боксёры уже никуда не торопились, прекрасно понимая, какое решение вынесут судьи.

Сенсации не произошло. Россиянину засчитали единогласную победу, которая стала для него пятой подряд в профессионалах. Виталию удалось занести себе в актив успех в противостоянии с бывшим чемпионом мира, что, наверняка, несколько повысит его акции.

А вот панамец потерпел первое поражение с 2005-го. С одной стороны, уроженец Северной Осетии вправе расстраиваться, что не закончил поединок досрочно. С другой, экс-чемпион мира в первый и единственный раз проигрывал нокаутом в 1997-м, когда его сопернику из России только-только исполнилось восемь лет.