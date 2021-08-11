Боксёр Гаджимагомедов собирается выступить на Олимпиаде в Париже

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио российский боксёр Муслим Гаджимагомедов заявил, что рассчитывает принять участие в летних Играх в Париже в 2024 году.

«Осталось всего лишь три года, будем работать над ошибками, улучшать свои возможности, чтобы выступить на Олимпиаде хорошо. Конечно же, нашей целью была на этих Играх золотая медаль, но на этот раз завоевал серебро. Мы будем работать, чтобы получить золото в Париже», — приводит ТАСС слова спортсмена.

Гаджимагомедов завоевал серебро ОИ в Токио в весовой категории до 91 кг. Он уступил в финале кубинцу Хулио ла Крусу единогласным решением судей со счётом 0:5.

Ранее главный тренер сборной России по боксу высказался о поражении Гаджимагомедова в финале Олимпиады.