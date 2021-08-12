«В спорте нет подковы счастья»: олимпийский чемпион Батыргазиев о своей победе и отсутствии гимна России в Токио
- Альберт Батыргазиев
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
— Олимпийские игры в Токио, которые закончились для вас завоеванием золотой медали, остались позади. Что почувствовали, когда наконец прилетели домой?
— Хочется сказать всем огромное спасибо за внимание. Столько людей пришли поприветствовать и поздравить нас в центр Москвы. Понятно, что Олимпиада — наиболее значимое соревнование для любого атлета. Я благодарен всем, кто причастен к моей победе: тренерам, специалистам и руководителям. Это наш общий успех. Все награды, завоёванные в Японии, теперь разлетятся по самым разным уголкам нашей огромной страны.
— Вас на Красной площади встречала самая большая группа поддержки. Вы единственный, кого даже качали на руках (и едва не уронили на брусчатку). Ждали настолько тёплого приёма?
— Честно говоря, были предчувствия, что соберётся очень много народу. Даже не сомневался: люди придут поддержать. После окончания своих соревнований ещё несколько дней провёл в Олимпийской деревне: в финале я отбоксировал 5 августа, а закрывались Игры 8-го.
Было время всё обдумать… Потихоньку начинал понимать, что вообще происходит и что я сделал. Нам удалось вписать свои имена в историю. Но ни в коем случае нельзя сейчас останавливаться на достигнутом.
— Уже успели осознать, что вы — олимпийский чемпион? Более того, единственный российский чемпион Токио в боксе.
— Скорее, до сих пор нахожусь в процессе. Пока до конца это ощущение не пришло.
— Помните, как прошёл для вас следующий день после победы над Дюком Рэганом?
— Начал его, как и любой другой: вышел на зарядку. Когда бежал по набережной, в голове крутилось очень много мыслей. Говорил себе: «Альберт, постарайся забыть это. Всё, чего ты добился в Токио, произошло вчера. Нужно слезать с пьедестала и работать дальше». Так намного проще готовиться и тренироваться. Поэтому победа в Японии уже осталась в прошлом, а мы будем работать над завтрашним днём.
— Вы говорите, что несколько дней провели в Олимпийской деревне. Чем занимались? Удалось сходить на какие-то соревнования по другим видам спорта?
— Да, вышло попасть на финальную схватку Абдулрашида Садулаева. Был очень рад. Впервые посетил соревнования по вольной борьбе и сразу же — на Олимпиаде. Получил массу положительных эмоций. А ещё на трибунах конкретно зарубились с американцами. Мы поддерживали Абдулрашида, они — его оппонента. Но их оказалось намного больше — не перекричать. К чести соперников, они проявили уважение и в один момент замолчали, позволив поболеть за нашего Танка.
— Вы в финале тоже встретились с американцем. Не было опасений, что судьи могут оценить бой не совсем справедливо? В любительском боксе ведь хватает скандалов. В Токио, например, Имаму Хатаеву присудили довольно спорное поражение в полуфинале категории до 81 кг.
— Нужно понимать, что все они работают по-разному. У каждого своя субъективная точка зрения. Мы просто не вправе их критиковать, ведь на арбитрах лежит очень большая ответственность.
— Но согласны с тем, что их решения порой действительно вызывают вопросы?
— Я просто стараюсь не давать повода вынести спорный вердикт — веду бой так, чтобы вопросов не возникало вообще. Пытаюсь убедить судей, что достоин победы. Если бы все боксёры мыслили подобным образом, никаких скандалов бы не было и в помине. Как говорится, если не подняли руку, значит, ты не выиграл и где-то недоработал.
В равных поединках действительно может произойти всё. Но не нужно сразу кричать о плохой работе арбитров. Правильнее собрать сумку и идти пахать как лошадь. Поверьте, в спорте подковы счастья не существует. Её требуется самому прибивать к ноге.
— Вы уже провели три боя в профессионалах и во всех одержали победы. Какие дальнейшие планы?
— Сейчас карьеру в любителях и профессионалах можно совмещать. Не буду говорить, что намерен попробовать себя в профессионалах, поскольку уже провёл там три поединка и мне понравилось. Они подарили определённые эмоции. Но Олимпийские игры дают эмоции совершенно иного характера. Принять в них участие мечтает любой спортсмен. До ОИ в Париже осталось всего три года, это не пять лет. Поэтому, конечно, настраиваемся поехать туда.
— На ОИ-2024 вы наверняка хотите получить золотую медаль уже под звуки гимна России, а не Первого концерта Чайковского?
— Тут можно сказать только одно. Когда стоял на пьедестале в Токио, всё мировое боксёрское сообщество прекрасно знало, какую страну я представляю. Только это, пожалуй, и утешало в тот момент.