«В спорте нет подковы счастья»: олимпийский чемпион Батыргазиев о своей победе и отсутствии гимна России в Токио

Победу на токийской Олимпиаде надо как можно скорее забыть и двигаться дальше. Об этом в интервью RT заявил триумфатор боксёрского турнира в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев. При этом, по словам спортсмена, он до сих пор полностью не осознал, чего ему удалось добиться. Также уроженец Дагестана рассказал, как болел за Абдулрашида Садулаева в финале соревнований по вольной борьбе, дал совет, как боксировать так, чтобы не зависеть от решения судей, и признался, что собирается поехать на Игры-2024 в Париже.

— Олимпийские игры в Токио, которые закончились для вас завоеванием золотой медали, остались позади. Что почувствовали, когда наконец прилетели домой?

— Хочется сказать всем огромное спасибо за внимание. Столько людей пришли поприветствовать и поздравить нас в центр Москвы. Понятно, что Олимпиада — наиболее значимое соревнование для любого атлета. Я благодарен всем, кто причастен к моей победе: тренерам, специалистам и руководителям. Это наш общий успех. Все награды, завоёванные в Японии, теперь разлетятся по самым разным уголкам нашей огромной страны.

— Вас на Красной площади встречала самая большая группа поддержки. Вы единственный, кого даже качали на руках (и едва не уронили на брусчатку). Ждали настолько тёплого приёма?

— Честно говоря, были предчувствия, что соберётся очень много народу. Даже не сомневался: люди придут поддержать. После окончания своих соревнований ещё несколько дней провёл в Олимпийской деревне: в финале я отбоксировал 5 августа, а закрывались Игры 8-го.

Было время всё обдумать… Потихоньку начинал понимать, что вообще происходит и что я сделал. Нам удалось вписать свои имена в историю. Но ни в коем случае нельзя сейчас останавливаться на достигнутом.

— Уже успели осознать, что вы — олимпийский чемпион? Более того, единственный российский чемпион Токио в боксе.

— Скорее, до сих пор нахожусь в процессе. Пока до конца это ощущение не пришло.

— Помните, как прошёл для вас следующий день после победы над Дюком Рэганом?

— Начал его, как и любой другой: вышел на зарядку. Когда бежал по набережной, в голове крутилось очень много мыслей. Говорил себе: «Альберт, постарайся забыть это. Всё, чего ты добился в Токио, произошло вчера. Нужно слезать с пьедестала и работать дальше». Так намного проще готовиться и тренироваться. Поэтому победа в Японии уже осталась в прошлом, а мы будем работать над завтрашним днём.

— Вы говорите, что несколько дней провели в Олимпийской деревне. Чем занимались? Удалось сходить на какие-то соревнования по другим видам спорта?

— Да, вышло попасть на финальную схватку Абдулрашида Садулаева. Был очень рад. Впервые посетил соревнования по вольной борьбе и сразу же — на Олимпиаде. Получил массу положительных эмоций. А ещё на трибунах конкретно зарубились с американцами. Мы поддерживали Абдулрашида, они — его оппонента. Но их оказалось намного больше — не перекричать. К чести соперников, они проявили уважение и в один момент замолчали, позволив поболеть за нашего Танка.

— Вы в финале тоже встретились с американцем. Не было опасений, что судьи могут оценить бой не совсем справедливо? В любительском боксе ведь хватает скандалов. В Токио, например, Имаму Хатаеву присудили довольно спорное поражение в полуфинале категории до 81 кг.

— Нужно понимать, что все они работают по-разному. У каждого своя субъективная точка зрения. Мы просто не вправе их критиковать, ведь на арбитрах лежит очень большая ответственность.

— Но согласны с тем, что их решения порой действительно вызывают вопросы?

— Я просто стараюсь не давать повода вынести спорный вердикт — веду бой так, чтобы вопросов не возникало вообще. Пытаюсь убедить судей, что достоин победы. Если бы все боксёры мыслили подобным образом, никаких скандалов бы не было и в помине. Как говорится, если не подняли руку, значит, ты не выиграл и где-то недоработал.

В равных поединках действительно может произойти всё. Но не нужно сразу кричать о плохой работе арбитров. Правильнее собрать сумку и идти пахать как лошадь. Поверьте, в спорте подковы счастья не существует. Её требуется самому прибивать к ноге.

— Вы уже провели три боя в профессионалах и во всех одержали победы. Какие дальнейшие планы?

— Сейчас карьеру в любителях и профессионалах можно совмещать. Не буду говорить, что намерен попробовать себя в профессионалах, поскольку уже провёл там три поединка и мне понравилось. Они подарили определённые эмоции. Но Олимпийские игры дают эмоции совершенно иного характера. Принять в них участие мечтает любой спортсмен. До ОИ в Париже осталось всего три года, это не пять лет. Поэтому, конечно, настраиваемся поехать туда.

— На ОИ-2024 вы наверняка хотите получить золотую медаль уже под звуки гимна России, а не Первого концерта Чайковского?

— Тут можно сказать только одно. Когда стоял на пьедестале в Токио, всё мировое боксёрское сообщество прекрасно знало, какую страну я представляю. Только это, пожалуй, и утешало в тот момент.