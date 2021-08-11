Садулаев получил $1 млн от депутата Госдумы за победу на ОИ в Токио

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Олимпийский чемпион Игр в Токио по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев заявил, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил ему $1 млн.
Садулаев получил $1 млн от депутата Госдумы за победу на ОИ в Токио
  • Reuters

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня одним миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио», — цитирует Садулаева РИА Новости.

По словам Садулаева, были также отмечены заслуги его тренера Шамиля Омарова.

На Играх в Токио Садулаев во второй раз в карьере стал олимпийским чемпионом. В финальной схватке в категории до 97 кг россиянин победил американца Кайла Снайдера со счётом 6:3. На счету 25-летнего дагестанского борца также золото Рио-де-Жанейро-2016.

Ранее Садулаев заявил, что намерен принять участие в ОИ в Париже в 2024 году.

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