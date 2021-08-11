Путин подписал указ о награждении спортсменов, отличившихся на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями спортсменов, отличившихся на Олимпиаде в Токио.

Как говорится в документе, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, они награждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио».

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почёта отмечены Денис Аблязин, Инна Дериглазова, Светлана Колесниченко, Абдулрашид Садулаев, Влад Чигирев и Мария Шурочкина.

Еще 27 олимпийцев удостоены ордена Дружбы. Среди них — Мария Ласицкене, София Позднякова, Софья Великая, Евгений Рылов, Андрей Рублёв, Виталина Бацарашкина, Дина Аверина и другие.

Ранее губернатор Краснодарского края озвучил суммы денежных премий, которые будут выплачены местным призёрам Олимпийских игр в Токио.