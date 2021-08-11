Губернатор Краснодарского края назвал суммы призовых для призёров ОИ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил суммы денежных премий, которые будут выплачены местным призёрам Олимпийских игр в Токио.

«Серебряные призёры получат по 2 млн рублей, бронзовые — 1,5 млн рублей, занявшие места с четвёртого по восьмое — по 750 тыс. рублей, участники — по 350 тыс. рублей», — приводит ТАСС слова главы региона.

От Краснодарского края на Игры в Токио поехали 20 спортсменов. По итогам Олимпиады они завоевали семь медалей (шесть серебряных и одну бронзовую).

Серебро заработали Елена Орябинская (академическая гребля), Елена Веснина (теннис, микст), Муслим Гаджимагомедов (бокс), Алиса Тищенко (художественная гимнастика, групповое многоборье), Виктория Калинина и Анна Сень (гандбол). Бронза у Сергея Семёнова (борьба).

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что члены российской сборной будут дополнительно премированы ФСГР.