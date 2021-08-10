«Не хотелось ничего, кроме золота»: Вяхирева о поражении в финале Олимпиады, возвращении домой и жалобах норвежек

На Олимпийских играх в Токио российские гандболистки хотели защитить чемпионский титул, но в финале не удалось навязать свою игру француженкам. Об этом в интервью RT рассказала самый ценный игрок турнира Анна Вяхирева. Спортсменка также призналась, что её впечатлила встреча сборной в Москве, объяснила, почему хочет сделать паузу в карьере, и назвала «отсутствием уважения» жалобы норвежек на судейство после поражения в полуфинале.

— Вы вернулись домой после долгого отсутствия. Какие эмоции испытывает спортсмен, когда приезжает с крупных турниров?

— Невероятно счастлива. Пусть мы пока не совсем ещё дома, но, по крайней мере, на родине — в Москве и в России. Это нереальные ощущения. Даже не представляла, как всё будет. Нас встретили так, что мурашки бежали по коже всю дорогу до центра столицы. Спасибо огромное людям, которые пришли и ждали на этой жаре.

— Многие спортсмены прямо на Красной площади впервые за долгое время увиделись с родными. Кто приехал к вам?

— Родители, братья и сёстры и, конечно, любимый муж.

— Можно сказать, что сейчас эмоции всё же не те, как пять лет назад, после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро?

— Не хотелось ничего, кроме золота. Непросто было переживать поражение от Франции. Но всё равно я горжусь тем, чего мы достигли. Горжусь, что, несмотря на такое ужасное начало, взяли себя в руки и дошли до финала. Это большое достижение. После ничьей с Бразилией и поражения от Швеции просто собрались с девчонками с духом и поняли: назад дороги у нас нет, отступать некуда и нужно выжимать газ на полную.

— Многолетний наставник сборной России Евгений Трефилов на Играх в Токио уже не руководил командой, но постоянно присутствовал на трибунах. Он мог позволить себе дать вам какие-то указания?

— С кем-то из команды Трефилов однозначно находился на связи. Со мной Евгений Васильевич точно не общался, разве что перекинулись парой фраз. По крайней мере, я не видела, чтобы он заводил сборную. Единственное — читали его жёсткие комментарии в СМИ. Но я не любитель изучать новости во время крупных турниров.

— Сейчас, когда эмоции поутихли, понимаете, почему Россия проиграла в финале? Показалось, что найти противоядие против надёжной обороны соперниц так и не вышло.

— Честно говоря, ещё не пересматривала решающий матч с Францией, да и не очень хочется. На мой взгляд, главная причина поражения — они смогли навязать нам свой темп игры. Это достаточно вязкий гандбол, к которому мы просто не привыкли и который нам не нравится. Но соперницы нам его навязали, а мы не смогли переломить ход поединка и диктовать собственные условия.

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— Зато в полуфинале на вторых Играх подряд удалось обыграть Норвегию. После матча оппоненты даже жаловались на судейство. Как к этому отнеслись?

— Было немного неприятно. Поведение норвежек — элементарное отсутствие уважения к сопернику. Считаю, сборная России победила заслуженно. Мы сделали для этого всё, а остальное — их дело. Если нравится проявлять недовольство и устраивать скандалы — пожалуйста.

— Можно сказать, сборная России вновь поставила Норвегию на место?

— С одной стороны, мы поставили их на место на двух Олимпийских играх подряд. С другой, думаю, и в Париже, если встреча состоится, все будут считать фаворитами именно скандинавок. Ничего удивительно тут нет, ведь это максимально стабильная команда, которая на всех крупных турнирах демонстрирует хорошие результаты. Но, видите, у них тоже случаются спады, и это нормально. И там к подобному относятся с пониманием. Надеюсь, и к нашей осечке в России отнесутся спокойно. Мы не машины, а живые люди. У всех случаются неудачные дни.

— Насколько в целом было тяжело жить в Японии почти месяц при жесточайших ограничениях, когда нет возможности даже посмотреть город?

— Нужно понимать: на Олимпиаде времени тебе в принципе не хватает ни на что и дни пролетают очень быстро. В том числе не удалось съездить на соревнования по другим видам спорта. Ты просто не успеваешь сделать ничего, разве что какие-то медицинские процедуры.

Благо был оборудован третий этаж от ФМБА, где нам помогали восстанавливаться. Поэтому в основном жили в режиме «номер — столовая — тренажёрный зал». Оставалось разве что развлекать друг друга в комнатах, вносить яркие краски в серые будни.

— После окончания Олимпийских игр вы сказали, что хотите взять паузу в карьере. С чем это связано?

— В первую очередь с потребностью в отдыхе. Пока не знаю, на какой срок она затянется и в каком статусе буду пребывать. Просто верю, что такую возможность мне предоставят.

— В Токио за вас порой становилось откровенно страшно, так жёстко фолили соперницы. Как сейчас чувствуете себя?

— Меня много били, но обошлось без серьёзных повреждений. С другой стороны, ещё не до конца прошли те болячки, с которыми приехала в Токио. Откровенно говоря, приходилось много терпеть. Но это того стоило. Сейчас, надеюсь, удастся залечить всё основательно.

— Вы хотите сделать паузу в карьере, но допускаете, что поедете на третьи Олимпийские игры в Париже?

— Когда я увидела болельщиков, которые нас встречали, всё происходящее вокруг и эмоции людей… Невероятно добрые, они веселились вместе с нами. Это было очень приятно. Честно говоря, задумалась о том, что хочу поехать и во Францию.