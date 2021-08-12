Глава Крыма вручил призёру ОИ сертификат на миллион рублей
- Reuters
«Рад наградить бронзового призёра Олимпийских игр в Токио — нашего земляка боксёра Глеба Бакши медалью «За доблестный труд» и вручить ему сертификат на миллион рублей», — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Тренеру уроженца Симферополя Ивану Карандееву были подарены часы и сертификат на 500 тыс. рублей.
25-летний российский спортсмен завоевал бронзу Игр в Токио после поражения в полуфинале Олимпиады в весовой категории до 75 кг.
Ранее Бакши заявил, что расстроен поражением в полуфинале ОИ.