Нурмагомедов рассказал, сколько рабочих мест хотел бы создать в ближайшие пять лет

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своих планах на ближайшие десять лет.

«Десять лет — это хороший срок. За этот период времени можно посадить дерево, собрать плоды, срубить его, затем заново посадить. Я хотел бы быть полезным человеком. Передавая опыт, делать людей успешными в этой жизни. Знаете, в СССР составляли план на пятилетку, а не на десять. В следующие пять лет я бы хотел создать 5 тыс. рабочих мест», — цитирует Нурмагомедова РИА Новости.

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов заявил, что психологически намного устойчивее Макгрегора.