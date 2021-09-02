Нурмагомедов рассказал, сколько рабочих мест хотел бы создать в ближайшие пять лет
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- РИА Новости
«Десять лет — это хороший срок. За этот период времени можно посадить дерево, собрать плоды, срубить его, затем заново посадить. Я хотел бы быть полезным человеком. Передавая опыт, делать людей успешными в этой жизни. Знаете, в СССР составляли план на пятилетку, а не на десять. В следующие пять лет я бы хотел создать 5 тыс. рабочих мест», — цитирует Нурмагомедова РИА Новости.
32-летний Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов заявил, что психологически намного устойчивее Макгрегора.