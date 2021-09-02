Нурмагомедов заявил, что психологически намного устойчивее Макгрегора

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что качественно отличает его от ирландского бойца Конора Макгрегора.

«Как соперник он (Конор Макгрегор. — RT) очень хорош. Но если нас сравнивать как психологически устойчивых атлетов, то я намного сильнее», — цитирует Нурмагомедова РИА Новости.

По словам российского спортсмена, одними из главных ключей к успеху являются терпение и беспристрастность. Нурмагомедов признал, что Макгрегор обладает очень сильным ударом, но в плане психологии заметно уступает ему. Хабиб считает, что именно этот аспект сыграл ключевую роль в ходе их поединка, который состоялся на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором завершился в четвёртом раунде, когда российский боец провёл ирландцу удушающий сзади.

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