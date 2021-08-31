Два титульных боя в UFC, турнир памяти отца Нурмагомедова и возвращение Абдурахимова: главные события MMA в сентябре

Александр Волкановски попробует защитить титул UFC в полулёгком весе в бою с Брайаном Ортегой, а обладательница пояса в наилегчайшей категории Валентина Шевченко сразится с Лорен Мёрфи. Шамиль Абдурахимов проведёт первый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате с сентября 2019 года, а Анатолий Малыхин выйдет на бой с Амиром Алиакбари в ONE FC. В то же время Eagle FC и AMC Fight Nights устроят совместный турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, а ACA — первое шоу в Москве с мая.

ACA 128

Дата и место проведения: 11 сентября, Минск (Белоруссия)

Значимые бои: Евгений Гончаров — Даниель Омельянчук.

Одно из первых значимых шоу сентября проведёт ACA. Российский промоушен проведёт очередное выездное мероприятие в Минске, венчать которое будут Висхан Магомадов и Илья Ходкевич. Однако наибольший интерес вызывает противостояние Евгения Гончарова и Дэниела Омельянчука — бывших обладателей пояса в тяжёлом дивизионе. Причём россиянин не появлялся в клетке Абсолютного чемпионата Ахмата с февраля 2020 года.

Тогда Гончаров проиграл удушающим Мухумату Вахаеву и потерял чемпионское звание, а впоследствии и покинул промоушен. И судя по всему, это решение было не самым удачным. За последующий год он лишь однажды подрался в RCC, после чего вернулся в ACA. И матчмейкеры сходу организовали ему серьёзнейшую проверку в виде долгожданной схватки с первым номером рейтинга — Омельянчуком. Фаворита в этом противостоянии назвать очень сложно, но ясно одно: его триумфатор с большой долей вероятности станет следующим претендентом на титул.

AMC Fight Nights + Eagle FC: турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Дата и место проведения: 17 сентября, Москва (Россия)

Значимые бои: Шамиль Завуров — Нариман Аббасов.

Одним из самых ожидаемых событий месяца в российских MMA обещает стать ежегодный турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Как и год назад, его со-организаторами выступят Eagle FC и AMC Fight Nights. Но несмотря на то, что до начала шоу остаётся около трёх недель, кард до сих пор не объявлен до конца.

На данный момент известна лишь часть программы мероприятия, включая противостояния Нурулло Алиеа и Кирилла Крюкова, а также Загида Изагахмаева и Максима Буторина. При этом в главном поединке вновь сойдутся представители двух промоушенов. Президент EFC Шамиль Завуров сразится с чемпионом AMC Fight Nights в лёгком весе Нариманом Аббасовым. Причём для 37-летнего дагестанца эта битва станет последней в карьере.

ONE Championship: Revolution

Дата и место проведения: 24 сентября, Калланг (Сингапур)

Значимые бои: Анатолий Малыхин — Амир Аликабари.

В сентябре свою вторую схватку в ONE проведёт один из самых перспективных российских тяжеловесов. К 33 годам Анатолий Малыхин имеет в активе идеальный рекорд 9-0, а в скором времени может одержать юбилейную, десятую победу. Помешать ему постарается чемпион мира по греко-римской борьбе Амир Алиакбари, встреча с которым обсуждалась с момента прихода отечественного спортсмена в сингапурский промоушен.

Как рассказывал Малыхин, контракт на бой с Алиакбари он подписал ещё до завершения дебютной схватки с Алешандре Мачадо. Однако впоследствии битва дважды переносилась. Сначала Амиру потребовалось восстановление после сокрушительного нокаута в сражении с Джи Вон Каном, а затем Анатолий получил травму ноги. Сейчас оба находятся в форме и готовы к очной дуэли, по итогам которой россиянин вполне может вплотную подойти к завоеванию статуса первого претендента.

ACA 129

Дата и место проведения: 24 сентября, Москве (Россия)

Значимые бои: Рашид Магомедов— Александр Сарнавский.

В этот же день ACA проведёт всего лишь третье шоу в Москве в 2021 году. После трёхмесячного перерыва промоушен вернётся в столицу, правда, вновь без титульного боя. Его возглавят два топ-бойца полулёгкого дивизиона — Александр Сарнавский и Рашид Магомедов, занимающие в рейтинге четвёртую и шестую позиции соответственно.

За неполные три года Сарнавский победил не одного представителя элиты категории и жаждет взять реванш у Абдул-Азиза Абдулвахабова, которому уступил в сентябре 2020-го. В то же время, промоушену наверняка было бы интереснее устроить чемпиону испытание в виде экс-бойца UFC и PFL — Магомедова. Если Рашид победит, то с большой вероятностью получит право побороться за титул.

Помимо прочего, на турнире в Москве планируется битва между топами полусреднего веса — Гаджимурадом Хирамагомедовым и Виталием Слипенко, схватка с участием второго и четвёртого номеров тяжёлого — Дмитрием Побережцем и Салимгереем Расуловым, а также выступление известных представителей лёгких категорий — Шамиля Шахбулатова и Алихана Сулейманова.

UFC 266

Дата и место проведения: 25 сентября, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Александер Волкановски (ч) — Брайан Ортега (титул в полулёгком весе), Валентина Шевченко (ч) — Лорен Мёрфи (титул в наилегчайшем весе), Робби Лоулер — Ник Диаз, Шамиль Абдурахимов — Крис Дакас.

Последний крупный турнир сентября по смешанным единоборствам пройдёт в Лас-Вегасе. В рамках очередного номерного шоу UFC состоится сразу два титульных поединка, причём гораздо более конкурентным обещает стать дуэль Александра Волкановски и Брайана Ортеги. Австралиец узнал имя своего оппонента ещё в октябре и изначально должен был встретиться с ним в марте, но заболел коронавирусом. В какой-то степени это даже пошло на пользу и помогло ещё больше накалить атмосферу вокруг поединка. За это время спортсмены успели поучаствовать в съёмках 29-го сезона The Ultimate Fighter, в ходе которого отношения между ними лишь накалились.

Для Ортеги это будет вторая попытка завоевать титул UFC. В декабре 2018 года он уже бился за пояс и разгромно уступил Максу Холлоуэю, не сумев ничего противопоставить ему в стойке. Однако там большую роль сыграла разница в антропометрии, а Волкановски подобным преимуществом похвастаться не может. Поэтому есть все основания ожидать, что эта схватка станет гораздо более конкурентной. В этом уверены и букмекеры. Они хоть и отдают предпочтение австралийцу, но не считают его однозначным фаворитом.

В сравнении с этим, результат сражения Валентины Шевченко с Лорен Мёрфи кажется заранее известным. Мало кто всерьёз верит, что американка способна составить конкуренцию киргизско-перуанской спортсменке, имеющей в активе серию из семи побед подряд. 38-летняя претендентка наверняка постарается затащить соперницу в партер, но есть большие сомнения, что у неё это получится.

При этом одним из самых ожесточённых обещает стать бой между Робби Лоулером и Ником Диасом. Правда, в том случае, если экс-чемпион в полусреднем весе сможет зажечь внутри себя тот огонь, который помогал ему брать верх в кровавых битвах с Рори Макдональдом и Карлосом Кондитом. В последнее время 39-летний американец сильно сдал, что подтверждают четыре поражения подряд. Последний год он и вовсе не выступал и неизвестно, в каком состоянии находится сейчас.

Это же можно сказать и о Шамиле Абдурахимове. С момента его последнего появления в октагоне прошло почти два года, и с тех пор его постоянно преследуют как проблемы со здоровьем, так и с визой. Если всё сложится удачно, то он всё же сумеет прервать длительную паузу в выступлениях и доказать, что UFC не зря сохранял за ним седьмое место в рейтинге тяжёлого веса. Правда, для этого нужно не только войти в клетку, но и победить молодого и перспективного Криса Дакаса. Американец выиграл каждый из трёх боёв в чемпионате, а в последнем из них нокаутировал Алексея Олейника.