Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова перед турниром памяти его отца

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов проводит пресс-конференцию перед турниром памяти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. В мероприятии также принимают участие бойцы Шамиль Завуров и Нариман Абассов, чей бой станет главным событием соревнований, президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев, спортсмены Сайгид Изагахмаев и Максим Буторин. RT ведёт прямую трансляцию.