Нурмагомедов объяснил решение провести турнир памяти своего отца совместно с AMC Fight Nights

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил решение провести турнир памяти своего отца Абдулманапа Нурмагомедова совместно с промоушеном AMC Fight Nights.
Нурмагомедов объяснил решение провести турнир памяти своего отца совместно с AMC Fight Nights
  • AFP

«Многим интересно, почему проводим бои вместе с Fight Nights. Это была идея моего отца проводить поединки стенка на стенку. У нас так не получилось, но три-четыре боя у нас будет, вот так получилось в реальности воплотить мысли отца. И в прошлом году мы провели первый турнир в сентябре. Если всё будет хорошо, то каждый год будем собираться вместе и проводить какие-то турниры между EFC и Fight Nights», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдёт 17 сентября в Москве на «ЦСКА Арене».

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что перспективным спортсменам не следует создавать искусственных ограничений в промоушене Eagle Fighting Championship, потому как опыт UFC гораздо ценнее.

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