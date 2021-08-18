Нурмагомедов: десять боёв в моём промоушене и один бой в UFC — практически одно и тоже

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что перспективным спортсменам не следует создавать искусственных ограничений в промоушене Eagle Fighting Championship, потому как опыт UFC гораздо ценнее.

«UFC — лучшая лига мира. Не просто так говорю, потому что хочу её раскручивать. Хочешь или не хочешь, другие организации являются трамплином. Каждый спортсмен, который тренируется, хочет стать частью истории UFC. Не хотел бы препятствовать бойцам Eagle Fighting Championship в их желании. Если боец мирового класса, надо его отпускать. Десять боёв в EFC и один бой в UFC — практически одно и тоже. Мы не хотели бы быть трамплином для UFC, но пока есть такая ситуация, мы не можем препятствовать», — сказал он на пресс-конференции.

Нурмагомедов является бывшим чемпионом UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов заявил, что намерен открыть свою школу в Москве и ряде городов России.