Фёдор Емельяненко признался, что ему больше нравится драться за рубежом

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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о подготовке к бою против американца Тимоти Джонсона.
Фёдор Емельяненко признался, что ему больше нравится драться за рубежом
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Мне больше нравится драться за рубежом. Там меньше внимания, меньше дерганья. Я уезжаю на место боя дней за десять и, скажем так, предоставлен сам себе. В России же начинаются звонки, интервью, здесь много внимания. Люди приходят и уходят, говорят: «Мы приехали оттуда, мы приехали отсюда, подпишите, сфотографируйтесь». Но, конечно, для меня большая радость выступить перед своими зрителями, перед россиянами. Мои надежды? Чтобы ребята победили, да и самому победить, если Бог даст», — заявил Емельяненко в интервью «9-му каналу Старый Оскол».

Бой россиянина с Джонсоном состоится 23 октября на турнире Bellator.

Ранее Оверим рассказал, как безуспешно пытался добиться боя с Фёдором Емельяненко.

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