Оверим рассказал, как безуспешно пытался добиться боя с Фёдором Емельяненко

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Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Алистар Оверим сообщил, что легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко трижды отказывался от встречи с ним.
Оверим рассказал, как безуспешно пытался добиться боя с Фёдором Емельяненко
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«Мы пытались провести бой с Фёдором Емельяненко, но на том конце нас ждало какое-то радиомолчание. Хотя мне был интересен подобный вариант развития событий. Мы попробовали провести этот поединок в 2010 году, когда он дрался с Фабрисиу Вердумом, а я — с Бреттом Роджерсом, но получили отказ. После того как он уступил Вердуму, мы опять попытались организовать бой. Он вновь отказался. В общем, он отказывался три раза. А потому мне лишь остаётся констатировать факт, что с той стороны нет никакого интереса в проведении поединка со мной. Я не могу винить Фёдора в этом. Скажу лишь, что делал всё возможное, чтобы этот бой состоялся, — как 10 лет назад, так и сейчас», — сказал Оверим в эфире шоу The MMA Hour. 

Свой следующий бой 44-летний Емельяненко проведёт на турнире Bellator в Москве 23 октября. Соперником россиянина станет американец Тимоти Джонсон.

Ранее Орловcкий предположил, что Фёдор Емельяненко мог употреблять допинг во время своих выступлений в Японии.

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