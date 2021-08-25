Немков заявил, что готовится к пятираундовому противостоянию с Джонсоном

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Российский боец смешанных единоборств и чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от боя против американца Энтони Джонсона.
Немков заявил, что готовится к пятираундовому противостоянию с Джонсоном
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Джонсон — это один из самых сильных соперников в моей карьере. Он побеждал Фила Дэвиса и Райана Бейдера, которых я тоже победил. У меня будет тяжёлый бой с Энтони. Готовлюсь на пять раундов — на пять непростых раундов. Джонсон нокаутёр и сильный панчер. Готовимся работать в стойке, бороться. Готовимся во всех направлениях, чтобы одержать победу», — приводит слова спортсмена Metaratings.

16 октября Немков в рамках полуфинала Гран-при тяжеловесов Bellator проведёт бой против Джонсона. Турнир состоится в Финиксе.

Ранее стали известны дата и место боя Немкова с Джонсоном.

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