Немков заявил, что готовится к пятираундовому противостоянию с Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств и чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от боя против американца Энтони Джонсона.

«Джонсон — это один из самых сильных соперников в моей карьере. Он побеждал Фила Дэвиса и Райана Бейдера, которых я тоже победил. У меня будет тяжёлый бой с Энтони. Готовлюсь на пять раундов — на пять непростых раундов. Джонсон нокаутёр и сильный панчер. Готовимся работать в стойке, бороться. Готовимся во всех направлениях, чтобы одержать победу», — приводит слова спортсмена Metaratings.

16 октября Немков в рамках полуфинала Гран-при тяжеловесов Bellator проведёт бой против Джонсона. Турнир состоится в Финиксе.

Ранее стали известны дата и место боя Немкова с Джонсоном.