Шлеменко — о конфликте с Моргенштерном: теперь во многих городах запрещают его концерты

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко выразил мнение, что его конфликт с известным рэпером Моргенштерном уже даёт результаты.

«Но с точки зрения понятий человеческих… Я же не лицемер по жизни. И высказался я о нём не ради хайпа. Моя главная задача — обратить внимание на проблему, и я это сделал. Теперь во многих городах начинают запрещать его концерты», — цитирует Шлеменко Sport24.

Прославленный российский представитель смешанных единоборств признался, что при желании мог бы устроить потасовку с Моргенштерном, которая помогла бы ему обрести гораздо больше популярности, чем неодобрительные комментарии в адрес рэпера.

Шлеменко известен по выступлениям в таких промоушенах, как Bellator, Fight Nights Global, RCC и других. За свою карьеру он провёл 74 поединка, одержал 60 побед (43 — досрочно), потерпел 13 поражений, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Ранее Шлеменко высказался по поводу возможного завершения карьеры соотечественником Сергеем Харитоновым после поражения от француза Чейка Конго на турнире Bellator 265 в американском Су-Фолсе.