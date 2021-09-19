Немков проведёт бой с литовцем Энгликасом в полуфинале Гран-при Bellator
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Немков проведёт бой против литовского спортсмена Джулиуса Энгликаса, сообщает MMA Junkie. Он заменил представителя США Энтони Джонсона, который не сможет принять участие в поединке из-за болезни.
Немков является чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. Он в своём активе имеет 16 боёв в ММА, в которых проиграл лишь дважды.
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