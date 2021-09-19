Тарасов: я видел страх в глазах Емельяненко

Блогер Артём Тарасов прокомментировал поражение от российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в поединке по правилам бокса.

«Я ему попадал, несмотря на разницу в весе и в классе. Я вообще блогер. Что вы хотите от меня? Я доволен боем, но недоволен собою. Мог чуть-чуть перетерпеть и победить. Я видел страх в глазах Емельяненко. Как и многие в зале», — сказал Тарасов на YouTube-канале Sport24.

Противостояние бойца и блогера проходило в качестве главного события промоушена «Наше Дело». По итогам трёхраундового противостояния Емельяненко одержал победу единогласным решением судей.

Ранее Емельяненко признался, что даже не вспотел во время боя с блогером Тарасовым.