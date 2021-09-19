Александр Емельяненко признался, что даже не вспотел во время боя с блогером Тарасовым

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал победу над блогером Артёмом Тарасовым в бою на турнире промоушена «Наше Дело».

«Он игрался, бегал от меня. Когда он двигался вправо, разворачивался и наглым образом, поворачиваясь ко мне спиной, и убегал как на стометровке. Я как мог догонял его, начинал атаку и Тарасов падал на пятую точку. Удары не сдерживал, легко работал. Я в этом поединке даже не вспотел, я больше вспотел во время разминки, чем в бою», — заявил Емельяненко после боя.

Емельяненко победил Тарасова единогласным судейским решением по итогам трехраундового поединка по правилам бокса.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что не заинтересован в реванше с блогером Тарасовым.

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