Александр Емельяненко заявил, что не заинтересован в реванше с блогером Тарасовым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о блогере Артёме Тарасове, которого победил в бою по боксёрским правилам.

«На самом деле я устал за тобой бегать по рингу. Ты не попал ни одного удара. Были лишь какие-то колхозные удары из-под задницы. Рассечение? Это я сам себе рукой поставил. Ты говоришь, что готовился к бою две недели? А я вообще только встал с дивана. Меня разбудили. Соперников себе не выбираю, реванш с тобой мне особо не нужен», — сказал после боя Емельяненко.

Емельяненко одержал победу над Тарасовым единогласным судейским решением по итогам трёхраундового поединка.

Ранее Александр Емельяненко победил блогера Тарасова решением судей.