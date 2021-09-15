Президент АCA заявил, что лига развивается вопреки санкциям со стороны США
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«Есть моменты, которые могут не то чтобы сильно повлиять на работу, но изменить. Замена локаций бывает, другие моменты. Все знают, что у нас заблокировали Google-аккаунты и YouTube-канал. Кто-то сказал, что война заканчивается по обоюдному желанию сторон. У нас будет так же», — заявил на пресс-конференции Яценко.
Он добавил, что руководство ACA намерено обратиться в суд, как это сделал телеканал «Царьград». Яценко рассчитывает отстоять права чемпионата.
«Лига набирает обороты, вопреки желанию тех, кто вводил санкции», — рассказал Яценко.
По его словам, большая часть иностранных специалистов и бойцов остались в чемпионате.
Ранее Яценко объяснил, почему промоушен не продлил контракт с чемпионом в полулёгком весе Маратом Балаевым.