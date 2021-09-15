Яценко — о непродлении контракта с Балаевым: не хотели, чтобы он закончил в инвалидном кресле

Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко рассказал, почему не продлили контракт с чемпионом в полулёгком весе Маратом Балаевым.

«Это решение было не лично моё. Было совещание в Краснодаре. Последнее слово было за Майрбеком. С такой высокой конкуренцией в АСА Марат Балаев рискует остаться инвалидом. Учитывая уровень бойцов и возраст, Марат остался бы травмированным», — заявил на пресс-конференции Яценко.

По словам основателя АСА Майрбека Хасиева, у него особое отношение к 45-летнему Балаеву. Поэтому он не хотел бы, чтобы Марат уходил после проигрыша.

«Такие люди, как Марат, должны уходить на победной волне», — заключил он.

Балаев объявил о решении завершить карьеру после досрочного поражения в титульном поединке с бразильцем Фелипе Фроесом в декабре 2020 года.

Ранее Балаев поделился мнением о перспективах соотечественника Ислама Махачева в борьбе за титул чемпиона UFC в лёгком весе.