Емельяненко рассказал о хамском поведении Уайта во время переговоров
- © Вадим Жернов
- РИА Новости
«Дана Уайт некорректно себя повёл, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт со Strikeforce», — цитирует Емельяненко Telesport.
Боец также рассказал, что не смог бы подписать соглашение с UFC, поскольку на тот момент у него был действующий контракт.
«Я вообще не понял смысла этой встречи, потому что у меня был действующий контракт», — добавил Емельяненко.
Он отметил, что, когда он был свободен от обязательств, Уайт ему ничего не предлагал.
Ранее Уайт высказался об инциденте с участием Макгрегора.