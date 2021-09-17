Емельяненко рассказал о хамском поведении Уайта во время переговоров

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о переговорах с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом.

«Дана Уайт некорректно себя повёл, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт со Strikeforce», — цитирует Емельяненко Telesport.

Боец также рассказал, что не смог бы подписать соглашение с UFC, поскольку на тот момент у него был действующий контракт.

«Я вообще не понял смысла этой встречи, потому что у меня был действующий контракт», — добавил Емельяненко.

Он отметил, что, когда он был свободен от обязательств, Уайт ему ничего не предлагал.

Ранее Уайт высказался об инциденте с участием Макгрегора.