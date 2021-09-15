Уайт высказался об инциденте с участием Макгрегора

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт прокомментировал инцидент на шоу в Нью-Йорке с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и рэпера Machine Gun Kelly.
Уайт высказался об инциденте с участием Макгрегора
  • Reuters

«Я побеседовал с обоими парнями. Сейчас у них всё хорошо. Это было недопонимание или что-то в этом роде», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Уайт добавил, что все знают, кто такой Макгрегор. Он напомнил, что ирландец в душе боец, в котором происходят безумные вещи.

Макгрегор без объяснения причин накинулся на Machine Gun Kelly перед началом шоу MTV в Бруклине.

СМИ сообщали, что конфликт мог возникнуть из-за девушки рэпера, певицы Меган Фокс, которой Конор отправлял личные сообщения.

Ранее Макгрегор прокомментировал инцидент с известным рэпером Machine Gun Kelly на шоу в Бруклине.

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