Уайт высказался об инциденте с участием Макгрегора
- Reuters
«Я побеседовал с обоими парнями. Сейчас у них всё хорошо. Это было недопонимание или что-то в этом роде», — цитирует Уайта MMAJunkie.
Уайт добавил, что все знают, кто такой Макгрегор. Он напомнил, что ирландец в душе боец, в котором происходят безумные вещи.
Макгрегор без объяснения причин накинулся на Machine Gun Kelly перед началом шоу MTV в Бруклине.
СМИ сообщали, что конфликт мог возникнуть из-за девушки рэпера, певицы Меган Фокс, которой Конор отправлял личные сообщения.
Ранее Макгрегор прокомментировал инцидент с известным рэпером Machine Gun Kelly на шоу в Бруклине.