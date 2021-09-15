Макгрегор — об инциденте с рэпером: я даже не знаю этого парня
- Reuters
«Я хотел хорошо провести время, понимаете? Вот и всё. Ничего, кроме любви. Пусть он приходит на мой следующий бой. Пусть приходит в любое время посмотреть моё выступление», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.
Макгрегор признался, что не испытывает негатива по отношению к рэперу, заявив, что между ними нет никакой вражды.
«Я даже не знаю этого парня. Знаю только Меган, которая годами посещала мои поединки», — добавил он.
Макгрегор без объяснения причин накинулся на Machine Gun Kelly перед началом шоу MTV в Нью-Йорке.
СМИ сообщали, что конфликт мог возникнуть из-за девушки рэпера, певицы Меган Фокс, которой Конор отправлял личные сообщения.
Ранее Макгрегор высказался о гонке за Лионелем Месси в списке Forbes.