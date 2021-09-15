Макгрегор — об инциденте с рэпером: я даже не знаю этого парня

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал инцидент с известным рэпером Machine Gun Kelly на шоу в Бруклине.
Макгрегор — об инциденте с рэпером: я даже не знаю этого парня
  • Reuters

«Я хотел хорошо провести время, понимаете? Вот и всё. Ничего, кроме любви. Пусть он приходит на мой следующий бой. Пусть приходит в любое время посмотреть моё выступление», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Макгрегор признался, что не испытывает негатива по отношению к рэперу, заявив, что между ними нет никакой вражды.

«Я даже не знаю этого парня. Знаю только Меган, которая годами посещала мои поединки», — добавил он.

Макгрегор без объяснения причин накинулся на Machine Gun Kelly перед началом шоу MTV в Нью-Йорке.

СМИ сообщали, что конфликт мог возникнуть из-за девушки рэпера, певицы Меган Фокс, которой Конор отправлял личные сообщения.

Ранее Макгрегор высказался о гонке за Лионелем Месси в списке Forbes.

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