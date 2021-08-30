Макгрегор высказался о гонке за Месси в списке Forbes

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал трансфер Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Эта команда собрала невероятных игроков, причём в такой быстрой последовательности. Месси стоит 75 миллионов долларов, не считая бонусов, — его будет тяжело обойти в списке Forbes без ещё одного боя», — написал Макгрегор в Instagram.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

34-летний аргентинец является воспитанником «Барселоны». Месси выступал за основную команду с 2004 года. Его контракт с каталонцами истёк 1 июля. 5 августа стороны объявили, что, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, не смогут подписать новый контракт из-за правил Ла Лиги.

Ранее Макгрегор прокомментировал переход португальского футболиста Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».