Макгрегор высказался о гонке за Месси в списке Forbes

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал  трансфер Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».
Макгрегор высказался о гонке за Месси в списке Forbes
  • Reuters

«Эта команда собрала невероятных игроков, причём в такой быстрой последовательности. Месси стоит 75 миллионов долларов, не считая бонусов, — его будет тяжело обойти в списке Forbes без ещё одного боя», — написал Макгрегор в Instagram.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

34-летний аргентинец является воспитанником «Барселоны». Месси выступал за основную команду с 2004 года. Его контракт с каталонцами истёк 1 июля. 5 августа стороны объявили, что, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, не смогут подписать новый контракт из-за правил Ла Лиги.

Ранее Макгрегор прокомментировал переход португальского футболиста Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».

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