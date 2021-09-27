Махачев — о снятии дос Аньоса с боя: не верю, что ты снова травмирован

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев прокомментировал информацию о том, что бразилец Рафаэль дос Аньос не сможет принять участие в поединке против него на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 267 в Абу-Даби.

«Не верю, что ты снова травмирован», — написал Махачев на своей странице в Twitter.

Напомним, что поединок россиянина с бразильцем должен был пройти 30 октября.

Ранее дос Аньос снялся с боя против Махачева.