Махачев — о снятии дос Аньоса с боя: не верю, что ты снова травмирован
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев прокомментировал информацию о том, что бразилец Рафаэль дос Аньос не сможет принять участие в поединке против него на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 267 в Абу-Даби.
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«Не верю, что ты снова травмирован», — написал Махачев на своей странице в Twitter.
Напомним, что поединок россиянина с бразильцем должен был пройти 30 октября.
Ранее дос Аньос снялся с боя против Махачева.
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