Дос Аньос снялся с боя против Махачева

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Рафаэль дос Аньос не сможет принять участие в поединке против россиянина Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 267 в Абу-Даби.

Как сообщил бразилец в своём Twitter, причиной снятия с боя послужило повреждение. Напомним, что поединок Махачева и дос Аньоса должен был пройти 30 октября. Ранее сообщалось, что американский боец MMA Алджэмейн Стерлинг снялся с боя против Яна.