Дос Аньос снялся с боя против Махачева
Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Рафаэль дос Аньос не сможет принять участие в поединке против россиянина Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 267 в Абу-Даби.
Как сообщил бразилец в своём Twitter, причиной снятия с боя послужило повреждение.
Напомним, что поединок Махачева и дос Аньоса должен был пройти 30 октября.
Ранее сообщалось, что американский боец MMA Алджэмейн Стерлинг снялся с боя против Яна.
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