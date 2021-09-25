Стерлинг не будет драться с Яном на UFC 267

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг снялся с поединка с российским бойцом Петром Яном, который должен был пройти на турнире UFC 267.

Об этом сообщает MMAFighting. По информации источника, причиной отказа от боя стали проблемы с шеей после операции, связанной с травмой, которая была получена американцем ещё во время учёбы в колледже. Пока неизвестно, будет ли найдена замена Стерлингу на этот поединок.

Турнир UFC 267 пройдёт в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября мск.

Первый бой между этими соперниками состоялся на турнире UFC 259, который проходил в ночь с 6 на 7 марта. Россиянин проиграл дисквалификацией за запрещённый удар коленом и потерял свой пояс.

Ранее Ян выразил мнение, что Стерлинг снимется с боя-реванша между ними.