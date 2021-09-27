Менеджер Махачева назвал двух претендентов на замену дос Аньосу

Журналист MMA Junkie Джон Морган рассказал о беседе с менеджером Ислама Махачева Али Абдель-Азизом по поводу будущего соперника бойца.

«Поговорил с Али Абдель-Азизом, и он подтвердил, что Ислам Махачев нуждается в новом сопернике на UFC 267. Али сказал, что в UFC работают над этим, но он верит, что сейчас Тони Фергюсон и Дэн Хукер — два единственных реалистичных варианта с точки зрения рейтинга и готовности», — заявил Морган в своём Twitter.

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Рафаэль дос Аньос заявил, что не примет участия в поединке с россиянином Исламом Махачевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 267 в Абу-Даби.

Напомним, что поединок Махачева и дос Аньоса должен был пройти 30 октября.

Ранее Рафаэль дос Аньос ответил на слова россиянина Ислама Махачева.