Шестая защита титула Шевченко, победа Волкановски над Ортегой, поражение нокаутом Абдурахимова: чем запомнился UFC 266

В ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 266. Александер Волкановски единогласным решением судей победил Брайана Ортегу и отстоял пояс в полулёгком весе, а Валентина Шевченко нокаутировала Лорен Мёрфи и в шестой раз защитила звание в наилегчайшем. Шамиль Абдурахимов досрочно уступил Крису Дакасу, а Ник Диаз отказался от продолжения схватки с Робби Лоулером.

Одним из самых ожидаемых событий сентября в смешанных единоборствах ожидаемо стал номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата. UFC 266 выделялся на общем фоне не только двумя титульными схватками, в рамках которых свои звания защищали Александер Волкановски и Валентина Шевченко, но также рядом статусных поединков. Шамиль Абдурахимов совершал долгожданное возвращение в октагон после двухлетнего перерыва, а Кёртис Блэйдс жаждал закрыть поражение от Деррика Льюиса, однако всё это оставалось в тени сражения между ветеранами MMA. Ник Диаз готовился впервые войти в клетку с 2015 года и провести реванш с Робби Лоулером. Впервые они встретились более 17 лет назад — в апреле 2004-го.

Предварительный кард шоу запомнился во многом тем, что сразу пять из восьми битв завершились досрочно. Джонатан Пирс и Джалин Тёрнер выиграли удушающими сзади, а Мэтт Семелсбергер и Мераб Двалишвили — нокаутами. При этом грузинский спортсмен взял верх над бывшим претендентом на титул в легчайшем весе Марлоном Мораесом. На данный момент это можно назвать самым большим успехом в его карьере.

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Среди проигравших досрочно оказался и Абдурахимов. Российский тяжеловес решил побиться в стойке с Крисом Дакасом и прогадал. «Взрывной» американец дважды отправлял его в нокдаун — на пятой и седьмой минутах боя. Но если в первом случае Шамиля спас гонг, то во втором времени на проведение добивания было предостаточно.

Абдурахимов уступил во второй схватке подряд и скорее всего лишился места в топ-10 рейтинга тяжёлого веса UFC. До этого момента он занимал седьмую строчку — и это несмотря на длительный простой. Занять её может именно Дакас. Американец продлил успешную серию до пяти боёв, во второй раз подряд нокаутировав противника из России. Предыдущей «жертвой» стал Алексей Олейник.

В свою очередь, возвращение в клетку Блэйдса получилось более успешным. Да, он не смог досрочно завершить бой с Жаирзиньо Розенстрайком, но всё же добился успеха. По окончании трёх раундов он превзошёл визави как по числу проходов в ноги (3:0), так и точных попаданий (32:18).

Однако подобного нельзя сказать о Диазе. Некогда первый претендент на титул в полусреднем весе предстал в клетке в далеко не лучшей форме и не смог повторить успех 17-летней давности. Он самоотверженно сражался на протяжении двух раундов, но в самом начале третьего пропустил серию тяжёлых ударов в голову и завалился на канвас. Лоулер отказался лезть в партер к прославленному специалисту по БЖЖ и пригласил того продолжить битву в стойке. Но неожиданно Ник отказался подниматься, заявив судье о намерении прекратить бой.

За последние годы Шевченко неоднократно доказывала, что не имеет достойной конкуренции в наилегчайшем дивизионе. Об этом говорили семь побед подряд, шесть из которых были одержаны в титульных схватках, а также невероятная лёгкость, с которой они были добыты. Лишь с Йоанной Йенджейчик и Лиз Кармуш ей пришлось провести все пять раундов, другие оппонентки капитулировали значительно раньше. И вряд ли кто-то сомневался, что Лорен Мёрфи ждёт такая же участь. Да, 38-летняя американка могла похвастаться беспроигрышной серией из пяти боёв подряд, но ни одна из её соперниц и близко не дотягивала до уровня спортсменки из Киргизии.

И произошедшее в клетке всецело соответствовало ожиданиям. Мёрфи хоть и отчаянно пыталась навязывать борьбу как в стойке, так и партере, но не могла соответствовать уровню Шевченко. Валентина всецело контролировала ход битвы и выбирала, где именно она будет проходить. В общем счёте она трижды переводила обладательницу коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу в партер, а в стойке наголову превзошла претендентку. Практически девятикратная разница по ударам говорит сама за себя — 98:11.

Удивительно лишь то, что Мёрфи продержалась более трёх раундов, чего не удалось ни экс-чемпионке в минимальном весе Джессике Андраде (также взявшей верх на UFC 266), ни Джессике Ай. В середине четвёртой пятиминутки Шевченко потрясла оппонентку джебом, после чего обрушила шквал ударов на её голову, а впоследствии и перевела на настил. Более минуты Лорен терпела избиение, пока серия тяжелейших попаданий не заставила рефери Кита Питерсона вмешаться. Так Валентина в шестой раз отстояла пояс в дивизионе до 56,7 килограмма.

В главном поединке одна из основных интриг заключалась в том, сумел ли Брайан Ортега прибавить в ударной технике со времён его первой попытки завоевать титул UFC. В декабре 2018 года он уже бился за трофей, но ничего не смог противопоставить Максу Холлоуэю. Чемпион устроил претенденту форменное избиение и отправил в цель 290 значимых ударов.

И по первым раундам сложилось впечатление, что особенного прогресса добиться не удалось. Волкановски владел огромным преимуществом в стойке, вследствие чего уже в первом раунде под правым глазом Ортеги возникла обширная гематома. В будущем она лишь увеличилась и доставила претенденту колоссальные проблемы, чуть было не став причиной остановки битвы. Рефери Хёрб Дин совместно с доктором долгое время проверяли состояние спортсмена, но всё же решили, что тот способен продолжить бой.

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Примечательно, что на грани поражения Ортега оказался после одного из самых ярких раундов в 2021 году. В ходе третьей пятиминутки Волкановски вновь перебивал противника в стойке, когда внезапно пропустил левый прямой и рухнул на канвас. Мастер по бразильскому джиу-джитсу сходу рванул вперёд и заключил чемпиона в гильотину. Казалось, Александер вот-вот сдастся, но он чудесным образом перетерпел и вернулся в доминирующую позицию.

Теперь в критической ситуации оказался Брайан, принимавший на себя град ударов. Волкановски попадал раз за разом, пока внезапно вновь не зевнул выход на удушающий приём. На этот раз Ортега набросил фирменный треугольник. Положение чемпиона вновь оценивалось как безвыходное, но тот опять сумел выбраться. Остаток раунда он провёл сверху и чуть было не завершил поединок досрочно. Брайана спас гонг, после которого он лишь при помощи секундантов смог подняться на ноги.

В оставшихся раундов Ортега имел ещё один шанс переломить ход битвы и всё же стать чемпионом в полулёгком весе. В четвёртом отрезке он вновь поймал Волкановски на болевой, но на этот раз всё выглядело уже не так перспективно. В остальном же преимущество Александера было колоссальным. Да, Брайан сумел продержаться до гонга, а в концовке даже отметился парой неплохих попаданий, но этого было явно недостаточно. Австралиец нанёс в 2,4 раза больше ударов (214:88) и заслуженно победил единогласным судейским решением.