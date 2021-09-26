Ян отреагировал на снятие Стерлинга с боя-реванша на UFC 267

Российский боец Пётр Ян прокомментировал снятие действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Алджэмейна Стерлинга с боя-реванша, который должен был состояться в рамках турнира UFC 267.

«Я же вам говорил», — написал Ян в своём Twitter. Он сделал отсылку на свою сентябрьскую запись. Тогда он написал, что Стерлинг снимется с поединка.

Причиной отказа от боя стали проблемы с шеей после операции, связанной с травмой, которая была получена американцем ещё во время учёбы в колледже.

Турнир UFC 267 пройдёт в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября мск.

Ранее сообщалось, что Ян может подраться с Сэндхагеном за временный чемпионский пояс UFC.