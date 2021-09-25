Уайт: когда вы привозите Джонса в Лас-Вегас, это всегда чревато проблемами

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался об аресте Джона Джонса в Лас-Вегасе (США).

«Когда вы привозите его в Лас-Вегас, это всегда чревато проблемами. Этот город не лучшее место для Джона Джонса. И вот опять двадцать пять. Это уже даже не шокирует. Когда он в Лас-Вегасе, этого всегда следует ожидать», — цитирует Уайта ESPN.

Он также добавил, что Джонса нельзя привозить в Лас-Вегас даже на 12 часов. По мнению Уайта, у него много демонов внутри.

Спортсмена обвиняют в бытовом насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля. Джонс был арестован полицией Лас-Вегаса рано утром 24 сентября.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Джонс арестован за бытовое насилие.