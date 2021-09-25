Уайт: когда вы привозите Джонса в Лас-Вегас, это всегда чревато проблемами

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался об аресте Джона Джонса в Лас-Вегасе (США).
Уайт: когда вы привозите Джонса в Лас-Вегас, это всегда чревато проблемами
  • © AP Photo/Julio Cortez

«Когда вы привозите его в Лас-Вегас, это всегда чревато проблемами. Этот город не лучшее место для Джона Джонса. И вот опять двадцать пять. Это уже даже не шокирует. Когда он в Лас-Вегасе, этого всегда следует ожидать», — цитирует Уайта ESPN.

Он также добавил, что Джонса нельзя привозить в Лас-Вегас даже на 12 часов. По мнению Уайта, у него много демонов внутри.

Спортсмена обвиняют в бытовом насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля. Джонс был арестован полицией Лас-Вегаса рано утром 24 сентября.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Джонс арестован за бытовое насилие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить