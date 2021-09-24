Источник: экс-чемпион UFC Джонс арестован за бытовое насилие

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC ) в полутяжёлом весе Джон Джонс был арестован в Лас-Вегасе.
Источник: экс-чемпион UFC Джонс арестован за бытовое насилие
  • Reuters
  • © Stephen R. Sylvanie

Об этом сообщает журналист ESPN Марк Раймонди. По информации источника, спортсмена обвиняют в бытовом насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля. Джонс был арестован полицией Лас-Вегаса рано утром 24 сентября.

Боец, ранее уже имевший проблемы с законом 2019 году, Джонс был арестован по обвинению в нанесении побоев официантке. Также был арестован в 2012 и 2020 году за вождение в пьяном виде.

Ранее стала известна дата боя чемпиона UFC Оливейры против Порье.

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