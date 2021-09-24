Cтала известна дата боя чемпиона UFC Оливейры против Порье
- Reuters
Как сообщает журналист Аарон Бронстетер, поединок Оливейры и Порье пройдёт 11 декабря на турнире UFC 269.
Напомним, что в своём последнем поединке американец одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором техническим нокаутом в первом раунде. Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой.
Оливейра стал чемпионом UFC, победив американца Майкла Чендлера.
Ранее сообщалось, что канадский боец смешанных единоборств (MMA) Жорж Сен-Пьер введён в зал славы UFC.