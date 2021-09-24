Cтала известна дата боя чемпиона UFC Оливейры против Порье

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал дату боя между чемпионом лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой и бывшим обладателем временного пояса американцем Дастином Порье.
Cтала известна дата боя чемпиона UFC Оливейры против Порье
  • Reuters

Как сообщает журналист Аарон Бронстетер, поединок Оливейры и Порье пройдёт 11 декабря на турнире UFC 269.

Напомним, что в своём последнем поединке американец одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором техническим нокаутом в первом раунде. Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой.

Оливейра стал чемпионом UFC, победив американца Майкла Чендлера.

Ранее сообщалось, что канадский боец смешанных единоборств (MMA) Жорж Сен-Пьер введён в зал славы UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить