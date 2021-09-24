Сен-Пьер введён в зал славы UFC
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Об этом сообщает пресс-служба UFC.
An icon of MMA cements his legacy with his induction into the UFC Hall of Fame.— UFC (@ufc) September 24, 2021
[ @GeorgesStPierre | #UFCHOF | Hall of Fame Presented by @ToyoTires ] pic.twitter.com/tLbFQ68IMg
Зал славы промоушена был создан 21 ноября 2003 года на UFC 45 в Лас-Вегасе. Первыми в него вступили Ройс Грейси и Кен Шемрок.
Сен-Пьер — бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории и средней весовой категории.
Ранее он заявил, что ирландец Конор Макгрегор может удачно вернуться в MMA.