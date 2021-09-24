Сен-Пьер введён в зал славы UFC

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Канадский боец смешанных единоборств (MMA) Жорж Сен-Пьер введён в зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Сен-Пьер введён в зал славы UFC
  • © AP

Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Зал славы промоушена был создан 21 ноября 2003 года на UFC 45 в Лас-Вегасе. Первыми в него вступили Ройс Грейси и Кен Шемрок.

Сен-Пьер — бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории и средней весовой категории.

Ранее он заявил, что ирландец Конор Макгрегор может удачно вернуться в MMA.

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