Сен-Пьер считает, что Макгрегор ещё может успешно вернуться в ММА

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жорж Сен-Пьер считает, что бывшему обладателю титулов организации в двух дивизионах Конору Макгрегору ещё возможно удачно вернуться в смешанные единоборства.

«Конор всё ещё молод. Но каждый боец реагирует на возраст по-своему. Для бойца это его пробег. Думаю, что Конор ещё может вернуться, но есть и другие бойцы, для которых нет дороги назад, поскольку мы знаем, что их лучшие дни остались в прошлом. Когда тебе больше сорока лет, ты уже проходишь свой пик с точки зрения спортивных навыков. Конечно, ты набираешь опыт от боя к бою, но твои кондиции будут становиться всё хуже, особенно в вопросе восстановления после поединков», — цитирует слова Сен-Пьера Sportskeeda.

В ночь с 10 на 11 июля на турнире UFC 264 американец Дастин Порье одержал победу в первом раунде над Конором Макгрегором. Ирландец во время поединка сломал ногу и не смог продолжить бой.

Ранее Нурмагомедов заявил, что психологически намного устойчивее Макгрегора.