Ян попросил найти ему соперника на 30 октября

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян обратился к организации с просьбой найти ему соперника на турнир UFC 267.
Ян попросил найти ему соперника на 30 октября
  • © Chris Unger / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Всем уже известно, что Стерлинг сбежал, как подлый трус. Что касается меня, то я не собираюсь его ждать, не собираюсь просиживать. Я собираюсь драться 30 октября в Абу-Даби. Хочу обратиться к UFC: дайте мне любого бойца. Топ-5, топ-7 или топ-10... Который заслуживает подраться за пояс. И я сделаю это», — заявил Ян на видео в Instagram.

30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби россиянин должен был провести реванш с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом, но американец снялся с боя из-за травмы шеи.

Ранее сообщалось, что Ян готов провести бой за титул временного чемпиона UFC.

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