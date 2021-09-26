Ян готов провести бой за титул временного чемпиона UFC

Российский боец Пётр Ян готов провести поединок за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с любым соперником.

«Новость ожидаемая, но всё равно неприятная. Пётр будет биться за временный титул 30 октября с любым доступным соперником», — цитирует менеджера Саята Абдрахманова ТАСС.

Он добавил, что нет смысла ждать, пока выздоровеет Стерлинг.

Алджэмейн Стерлинг снялся с боя-реванша с Яном. Причиной отказа от боя стали проблемы с шеей после операции, связанной с травмой, которая была получена американцем ещё во время учёбы в колледже.

Турнир UFC 267 пройдёт в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября мск.

Ранее Ян отреагировал на снятие Стерлинга с боя-реванша.