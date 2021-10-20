UFC уведомил иностранных бойцов о том, что их не пустят на территорию США без вакцинации

Абсолютный бойцовский чемпион (UFC) проинформировал бойцов из других стран, что их не пустят в США, если они не будут полностью вакцинированы с 8 ноября.

Иностранные граждане, совершающие авиаперелёт в США, обязаны будут пройти полный курс вакцинации и предоставить подтверждение своего статуса. Помимо этого, пассажир перед вылетом должен будет предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение трёх дней до посадки на рейс.

«Чтобы было понятно: это не политика UFC. UFC не требует от бойцов вакцинации. Мы лишь сообщаем о новых правилах, недавно объявленных правительством США», — цитирует BJ Penn сообщение промоушена.

Бойцам необходимо будет предъявить доказательство вакцинации от COVID-19 одним из семи видов вакцин, одобренных ВОЗ. Российский «Спутник V» не входит в этот список.

Ранее в Кремле заявили, что вакцинофобия ряда граждан не связана с марками вакцин.