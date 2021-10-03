Красный октябрь: самые знаковые бои россиян, помимо UFC 267 и турнира Bellator в Москве

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут долгожданный реванш на турнире AMC Fight Nights в Сочи, а Александр Шлеменко дебютирует в промоушене Хабиба Нурмагомедова — Eagle FC. Вадим Немков проведёт вторую защиту титула Bellator в полутяжёлом весе, а Магомед Магомедкеримов и Мовлид Хайбулаев поборются за победу в Гран-при PFL и миллион долларов призовых. Какие яркие события октября в MMA остались в тени UFC 267 и первого шоу Bellator в Москве — в материале RT.

ACA 130

Дата и место проведения: 4 октября, Грозный (Россия).

Значимые бои: Абубакар Вагаев (ч) — Устармагомед Гаджидаудов, Рустам Керимов — Дэниель де Альмейда.

В начале октября в Грозном состоится традиционный турнир ACA, приуроченный ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. На нём выступят сразу семеро бойцов, принимавших участие в этом шоу в прошлом году. Абдул-Рахман Дудаев сразится с Родриго Прайей, свои очередные схватки проведут Станислав Власенко и Джихад Юнусов, а Дэниель Жубилео померится силами с экс-чемпионом в легчайшем весе Рустамом Керимовым. И эта дуэль обещает стать одной из самых интригующих. Непобеждённый россиянин постарается доказать, что неполные 22 месяца простоя не сказались на его мастерстве, а бразилец — остаться в топе дивизиона до 61,2 килограмма.

Главным событием вечера станет поединок за титул в полусреднем весе, в котором сойдутся ещё двое завсегдатаев шоу в Грозном. Абубакар Вагаев проведёт первую защиту пояса в битве с Устармагомедом Гаджидаудовым. На данный момент оба идут на серии из четырёх побед, первые из которых одержали именно в столице Чечни.

AMC Fight Nights: Mineev — Ismailov 2

Дата и место проведения: 16 октября, Сочи (Россия).

Значимые бои: Владимир Минеев — Магомед Исмаилов.

В главном поединке месяца в российских MMA сойдутся Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. В октябре 2018 года их первый бой вызвал колоссальный резонанс среди фанатов смешанных единоборств, а разговоры о реванше не утихали на протяжении трёх лет. Подливали масла в огонь и сами спортсмены, за это время не раз выяснявшие отношения за пределами клетки. Достаточно вспомнить их потасовку на отдыхе в Турции, а также массовую драку с участием фанатов на шоу AMC Fight Nights в Москве.

Что касается самой схватки, то одна из главных интриг заключается в том, удастся ли одному из соперников поставить эффектную точку в многолетнем конфликте. В первом случае битва завершилась крайне спорной ничьей, что вряд ли устроило и Минеева, и Исмаилова, поэтому в октябре оба наверняка будут пытаться взять верх досрочно. Как минимум, решение форсировать ход дуэли кажется логичным для Магомеда, которому вновь может не хватить сил на все пять раундов. Кроме того, победа нокаутом станет идеальным финальным аккордом в карьере прославленного бойца, уже неоднократно заявлявшего о желании повесить перчатки на гвоздь.

UFC Vegas 40

Дата и место проведения: 16 октября, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Рамазан Эмеев — Дэнни Робертс.

В октябре абсолютное большинство российских бойцов UFC были определены в кард номерного турнира в ОАЭ, исключением стал лишь Рамазан Эмеев. Скорее всего это стало вынужденной мерой. Изначально полусредневес должен был биться в июле, но по неизвестным причинам снялся с боя с Ворли Алвесом. В качестве альтернативы ему предложили сразиться с Дэнни Робертсом в Лас-Вегасе — неплохая возможность продлить победную серию и впервые выступить на американском шоу промоушена. До настоящего момента он дважды бился в Москве и Абу-Даби, по разу в Рио-де-Жанейро и Гданьске.

Что касается соперника, то Эмеев пересекался с ним на турнире UFC в Москве в ноябре 2019 года. Тогда Робертс нокаутировал Зелима Имадаева в конце второго раунда и шокировал местных болельщиков. Однако с того момента он так ни разу и не заходил в клетку. Сначала помешал коронавирус, а затем травмы. Рамазан же успел выиграть дважды, а ещё один успех может приблизить его к попаданию в топ-15 рейтинга.

Bellator 268

Дата и место проведения: 16 октября, Финикс (США).

Значимые бои: Вадим Немков (ч) — Юлиус Англикас, Райан Бейдер — Кори Андерсон, Мухамед Берхамов — Джалил Уиллис.

Помимо первого в истории шоу в России, в октябре Bellator организует турнир в США, по итогам которого определятся финалисты Гран-при в полутяжёлом весе. Один из них станет известен по результатам битвы между ветеранами UFC — Райаном Бейдером и Кори Андерсоном. Однако внимание российских болельщиков в первую очередь привлекает поединок с участием Вадима Немкова. Отечественный чемпион проведёт вторую защиту титула, а противостоять ему будет малоизвестный Юлиус Энгликас, вышедший на замену Энтони Джонсону.

Несомненно, литовца крайне сложно поставить в один ряд с бывшим претендентом на пояс UFC. Битва Немкова с Джонсоном обещала стать одним из самых ярких событий 2021 года в Bellator, а победа над американцем могла возвести воспитанника Фёдора Емельяненко в статус суперзвёзды. Но несмотря на скудный послужной список, Энгликаса не стоит считать мальчиком для битья. На данный момент он идёт на серии из девяти побед подряд, а после перехода в промоушен Скотта Кокера уступил лишь один раунд (да и то на карточке одного из трёх судей).

Также в Финиске выступит Мухамед Берхамов. В августе 2017 года талантливый полусредневес стал чемпионом ACA, но белая полоса быстро сменилась чёрной. За следующие четыре года он провёл лишь один поединок, в то время как шесть других были отменены по разным причинам. Причём в четырёх случаях формально был виноват сам россиянин. Трижды он снимался из-за травм, а ещё один раз причиной стали проблемы со сгонкой веса. Тем примечательнее, что матчмейкеры Bellator сходу дали ему очень сильного оппонента. Джалил Уиллис идёт на серии из шести побед и вряд ли собирается останавливаться.

EFC 42

Дата и место проведения: 17 октября, Сочи (Россия).

Значимые бои: Александр Шлеменко — Артур Гусейнов.

Уже спустя сутки после поединка Минеева и Исмаилова в Сочи выступит ещё один звёздный российский средневес. И не исключено, что именно он в будущем станет оппонентом одного из участников главного боя турнира AMC Fight Nights. Речь идёт об Александре Шлеменко, дебютирующем в промоушене Eagle FC схваткой с Артуром Гусейновым — ярким ударником, в своё время успевшим пошуметь в M-1 и ProFC.

Для Шлеменко этот бой во многом станет определяющим. После более чем спорной победы над Марсио Сантосом ему необходимо реабилитироваться и доказать, что он ещё остаётся одним из сильнейших российских бойцов в категории до 84 килограммов. Победа вполне может обеспечить ему встречу с Исмаиловым или Минеевым, а поражение — поставить вопрос о целесообразности его нахождения в элите.

PFL 2021 #10: Championships

Дата и место проведения: 27 октября, Форт Лодердейл (США).

Значимые бои: Магомед Магомедкеримов — Рэй Купер III, Мовлид Хайбулаев — Крис Уэйд, Омари Ахмедов — Джордан Янг.

Если не брать в расчёт запланированные на конец октября супертурниры UFC и Bellator, то главным событием месяца вполне могло стать шоу Professional Fighters League. В Форт Лодердейле состоятся финалы Гран-при 2021 года, по итогам которых будут разыграны не только звания чемпионов, но и шесть миллионов долларов призовых. Причём сразу треть суммы могут забрать себе отечественные бойцы.

Мовлид Хайбулаев поспорит за звание сильнейшего полулегковеса, а противостоять ему будет экс-боец UFC Крис Уэйд. Вплоть до этого года американец с переменным успехом выступал в лёгком весе, но после перехода в категорию до 65,8 килограмма не потерпел ни одного поражения. И сражение с очередным россиянином наверняка будет для него принципиальным. Ранее он уже четырежды встречался с отечественными спортсменами, но лишь раз взял верх. Правда, стоит признать, что уровень противников был крайне высок. Так, он проигрывал Исламу Махачеву, Рустаму Хабилову и Азамату Дугулубгову.

В свою очередь, финал Гран-при в полусреднем весе обещает стать предельно напряжённым и принципиальным. В нём сойдутся победители двух последних турниров — Магомед Магомедкеримов и Рэй Купер III, первенствовавшие в 2018 и 2019 годах соответственно. При этом три года назад россиянин расправился именно с уроженцем Гавайев. Битва не продлилась и двух раундов, а отечественный спортсмен поймал соперника на «гильотину». Правда, с того момента американец стал гораздо сильнее и взял верх в шести поединках из восьми.

Также в рамках шоу свою дебютную схватку в PFL проведёт Омари Ахмедов. Спортсмен выступал в UFC с 2013 по 2021 год, но после поражения от Брэда Тавареса решил попытать счастья на стороне. И хотя в этом году ему и не светит приз в $1 млн, но зарекомендовать себя перед новым руководством он может уже в октябре. Для этого россиянину необходимо уверенно разбираться с 26-летним Джорданом Янгом.