Вагаев проведёт защиту титула ACA в бою против Гаджидаудова
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Как сообщает пресс-служба лиги, бой пройдёт в рамках турнира ACA 130 в Грозном.
На счету Абубакара 20 побед в 23 поединках. В активе Гаджидаудова 15 побед в 20 боях.
Во втором главном бою бывший чемпион ACA в легчайшем весе Абдул-Рахман Дудаев встретится с бразильцем Родриго Прайей.
У Дудаева — 20 побед в 26 боях, а у Райа — 16 побед в 21 поединке.
Турнир состоится 4 октября.
Ранее сообщалось, что турнир ACA 127 состоится в присутствии зрителей.