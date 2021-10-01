Вагаев проведёт защиту титула ACA в бою против Гаджидаудова

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Чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в полусредней весовой категории Абубакар Вагаев проведёт защиту титула в поединке против Устармагомеда Гаджидаудова.
Вагаев проведёт защиту титула ACA в бою против Гаджидаудова
  • © aca-mma.com

Как сообщает пресс-служба лиги, бой пройдёт в рамках турнира ACA 130 в Грозном.

На счету Абубакара 20 побед в 23 поединках. В активе Гаджидаудова 15 побед в 20 боях.

Во втором главном бою бывший чемпион ACA в легчайшем весе Абдул-Рахман Дудаев встретится с бразильцем Родриго Прайей.

У Дудаева — 20 побед в 26 боях, а у Райа — 16 побед в 21 поединке.

Турнир состоится 4 октября.

Ранее сообщалось, что турнир ACA 127 состоится в присутствии зрителей.

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