Турнир ACA 127 состоится в присутствии зрителей
- Reuters
В связи с действующими в регионе ограничениями на мероприятие суммарно будут допущены 500 человек, включая участников турнира.
«Эта мера, принятая в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края, который продлил режим повышенной готовности. В настоящий момент продажи билетов на ACA 127 закрыты в связи с тем, что была исчерпана допустимая квота болельщиков», — цитирует президента ACA Алексея Яценко пресс-служба лиги.
Турнир состоится 28 августа в краснодарском «Баскет-холле». В главном поединке действующему чемпиону ACA в наилегчайшем весе Азамату Керефову предстоит защита титула, его соперник — Расул Албасханов.
Ранее cообщалось, что бой Керефов — Албасханов возглавит ACA 127.