Турнир ACA 127 состоится в присутствии зрителей

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Турнир по смешанным единоборствам лиги Absolute Championship Akhmat ACA 127 пройдёт при ограниченном количестве зрителей на трибунах.
Турнир ACA 127 состоится в присутствии зрителей
  • Reuters

В связи с действующими в регионе ограничениями на мероприятие суммарно будут допущены 500 человек, включая участников турнира. 

«Эта мера, принятая в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края, который продлил режим повышенной готовности. В настоящий момент продажи билетов на ACA 127 закрыты в связи с тем, что была исчерпана допустимая квота болельщиков», — цитирует президента ACA Алексея Яценко пресс-служба лиги.

Турнир состоится 28 августа в краснодарском «Баскет-холле». В главном поединке действующему чемпиону ACA в наилегчайшем весе Азамату Керефову предстоит защита титула, его соперник — Расул Албасханов.

Ранее cообщалось, что бой Керефов — Албасханов возглавит ACA 127.

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