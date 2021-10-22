Трусова: я хочу делать четверные больше, чем мальчики

Российская фигуристка Александра Трусова заявила о желании усложнить свою произвольную программу в сезоне-2021/22.

«Я пока что не достигла того момента, чтобы сказать, что я всё сделала. Когда будет, то я прекращу кататься и буду сидеть дома. Когда сделаю всё, что я хочу, — тогда да. Пока что это тройной аксель в короткой и пять четверных на соревнованиях и всегда чисто катать. Дальше посмотрим. Если будет пять четверных, захочу ли я шесть? Возможно. Конечно, я хочу делать больше, чем мальчики. Пока что я не могу сделать, а всё равно пробую. Иногда проигрываю, иногда просто не получаются прыжки. Когда я не могу сделать, мне очень плохо», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

24 октября российская фигуристка выступит с короткой программой на турнире Гран-при Америки. В женском одиночном катании Россию также представят Дарья Усачёва и Ксения Синицына.

Ранее Леонова высказалась о травме Трусовой перед Skate America.