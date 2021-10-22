Леонова высказалась о травме Трусовой перед Skate America

Российская фигуристка Алёна Леонова прокомментировала травму Александры Трусовой перед стартом первого этапа серии Гран-при сезона-2021/22 Skate America.

«Всё зависит от того, насколько тяжелая травма. Если у неё какое-то растяжение, то это достаточно серьёзно и было бы лучше подлечиться. Если не настолько серьёзное повреждение, кататься через боль тоже не очень хорошо. Но раз она заявилась на этот старт и не снялась, то, думаю, она адекватно понимает, что будет показывать. Её решение было целесообразным, потому что, если бы всё было совсем плохо, она бы не выступала», — цитирует Леонову «Газета.Ru».

Напомним, что Трусова получила повреждение, но не снялась с турнира. Вместе с ней Россию в женском одиночном катании представят Дарья Усачёва и Ксения Синицына.

Ранее Трусова оценила свою готовность к первому этапу серии Гран-при сезона-2021/22 Skate America.