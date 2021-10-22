Трусова: я сейчас не в той форме, чтобы выступать на максимуме

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Российская фигуристка Александра Трусова оценила свою готовность к первому этапу серии Гран-при сезона-2021/22 Skate America.
Трусова: я сейчас не в той форме, чтобы выступать на максимуме
  • AP

«Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать на максимуме, как я привыкла. Но, несмотря на это, всё равно хочу показать всё, что у меня получится. Надеюсь, что этого будет достаточно для победы. На чемпионате мира очень не хватало зрителей. Здесь даже на тренировках уже есть. Очень большая поддержка, мне очень нравится», — сказала Трусова в программе «Доброе утро» на Первом канале.

24 октября российская фигуристка представит короткую программу на турнире Гран-при Америки. В женском одиночном катании Россию также представят Дарья Усачёва и Ксения Синицына.

Ранее сообщалось, что Трусова получила травму ноги перед стартом этапа Гран-при в Америке.

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