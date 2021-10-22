ISU может наказать российского судью Веденина за гомофобные высказывания

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Международный союз конькобежцев (ISU) осудил российского арбитра Александра Веденина, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес французских фигуристов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.
ISU может наказать российского судью Веденина за гомофобные высказывания
  • Reuters

«ISU в настоящее время расследует сообщения о гомофобных комментариях тренера, не являющегося официальным лицом ISU, в отношении участников недавнего турнира Finlandia Trophy. Это расследование может привести к дисциплинарному взысканию», — сообщает пресс-служба ISU.

Веденин в одном из интервью заявил, что Папдакис и Сизерон плохо чувствуют друг друга во время выступлений, поскольку один из спортсменов нетрадиционной сексуальной ориентации.

Пападакис и Сизерон в своём активе имеют серебро Олимпийских игр — 2018.

Ранее Пападакис и Сизерон завоевали золото на турнире Finlandia Trophy по фигурному катанию.

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